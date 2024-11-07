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تجارة عمان والبريد الأردني تبحثان دعم قطاعات التجارة والخدمات

جانب
جانب من اللقاء
الخميس، 07-11-2024 02:57 م

الوكيل الإخباري - بحثت غرفة تجارة عمان مع شركة البريد الأردني، خلال لقاء في مقر الغرفة، قضايا تتعلق بدعم قطاعات التجارة والخدمات بالعاصمة، وبما يدعم التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والمالية التي تقدمها الشركة.

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وبحسب بيان للغرفة اليوم الخميس، دعا رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، إلى دراسة إمكانية فتح مكتب للبريد الأردني في مركز خدمة المكان الواحد بمقر غرفة تجارة عمان، لتقديم خدماته لأعضاء الهيئة العامة والقطاع التجاري والخدمي، وبما يسهم في تسهيل أعمالهم.


وأكد الحاج توفيق دور البريد الأردني في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير حلول لوجستية تعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى ريادة البريد في تقديم خدمات حديثة وعصرية تواكب احتياجات السوق.


من جهتها، استعرضت مدير عام شركة البريد الأردني بالوكالة هنادي الطيب، المشاريع والخدمات الإلكترونية التي تنفذها الشركة في إطار التحول الرقمي، لافتة إلى إطلاق حزمة من البطاقات المدفوعة مسبقا بعدة عملات أجنبية، بهدف تعزيز الشمول المالي تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي.


وأوضحت الطيب أن إصدار هذه البطاقات يأتي استجابة لحاجة السوق المحلية، خاصة للطلاب في الخارج والمسافرين لأغراض السياحة والعلاج والأعمال، حيث توفر هذه البطاقات المعتمدة عالميًا خدمات آمنة وخالية من العمولات أو الفوائد.


وأشاد أعضاء مجلس الإدارة الحضور بالتطور الملحوظ في خدمات البريد الأردني خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى دورها المهم في تسهيل المعاملات التجارية للتجار والمستثمرين.


وحضر اللقاء، نائبا رئيس الغرفة نبيل الخطيب، وبهجت حمدان، وأمين الصندوق خطاب البنا، ونائب أمين السر فلاح الصغير، وعضو مجلس إدارة الغرفة امجد السويلميين.

 
gnews

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