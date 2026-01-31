"تجارة عمان": 222 ألف معاملة بمركز خدمة المكان الواحد العام الماضي

الوكيل الإخباري- أظهرت معطيات إحصائية، أن مركز خدمة المكان الواحد داخل غرفة تجارة عمّان، وفر خدمات لأكثر من 222 ألف معاملة خلال العام الماضي، عبر مكاتب تمثل عددا من المؤسسات والدوائر الحكومية الرسمية.

وحسب المعطيات التي أصدرتها الغرفة اليوم السبت، تصدّر مكتب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عدد المعاملات المنجزة داخل المركز بـ 82100 معاملة خلال العام الماضي، وجاء مكتب خدمة "أي فواتيركم" بالمرتبة الثانية بـ 36067 معاملة، ومكتب دائرة الأراضي والمساحة بـ 33184 معاملة.



وسجّل مكتب الكاتب العدل 23831 معاملة، ومكتب العمل 19063 معاملة، ومكتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات 13946 معاملة، فيما سجل مكتب أمانة عمّان الكبرى 5676 معاملة، وبلغ عدد المعاملات في مكتب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات 4330 معاملة.



وبينت المعطيات الإحصائية أن مكتب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سجّل 1736 معاملة، فيما سجّل مكتب المؤسسة العامة للغذاء والدواء 770 معاملة غالبيتها عبر القنوات الإلكترونية.



وقال رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق، إن الأرقام المسجلة في مركز خدمة المكان الواحد تعكس حجم الثقة المتزايد من قبل التجار والمستثمرين بخدمات المركز، مؤكدا أن الغرفة ماضية في تطوير هذا النموذج بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، بما يضمن تسهيل الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن القطاع التجاري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة وفق أفضل الممارسات.



وأضاف أن تطوير المركز واستمرارية العمل به، يأتي في إطار التزام غرفة تجارة عمّان بدعم بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، مشيرا إلى أن الغرفة تعمل على توسيع نطاق الخدمات المقدمة داخل المركز، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتقديم تجربة خدمية متكاملة تلبي احتياجات مجتمع الأعمال في المملكة.