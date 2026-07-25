تجارتا عمّان وغرب لندن توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي

الوكيل الإخباري- وقعت غرفتا تجارة عمّان وغرب لندن، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في الأردن والمملكة المتحدة، وتوسيع قنوات التواصل المباشر بين الشركات الأردنية والبريطانية، بما يسهم في بناء شراكات ومشروعات مشتركة جديدة.

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