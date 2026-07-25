السبت 2026-07-25 06:47 م

تجارتا عمّان وغرب لندن توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي

تجارتا عمّان وغرب لندن توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي
تجارتا عمّان وغرب لندن توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي
 
السبت، 25-07-2026 03:49 م

الوكيل الإخباري-  وقعت غرفتا تجارة عمّان وغرب لندن، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في الأردن والمملكة المتحدة، وتوسيع قنوات التواصل المباشر بين الشركات الأردنية والبريطانية، بما يسهم في بناء شراكات ومشروعات مشتركة جديدة.

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وحسب بيان تجارة عمّان السبت، وقع المذكرة عنها رئيسها العين خليل الحاج توفيق، وعن غرف غرب لندن الرئيس التنفيذي آلان رايدز، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ووزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، وذلك على هامش ملتقى الاعمال الأردني–البريطاني الذي عقد بالعاصمة لندن.

 
 


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