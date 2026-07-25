تجارتا عمّان وغرب لندن توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي

وحسب بيان تجارة عمّان السبت، وقع المذكرة عنها رئيسها العين خليل الحاج توفيق، وعن غرف غرب لندن الرئيس التنفيذي آلان رايدز، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ووزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، وذلك على هامش ملتقى الاعمال الأردني–البريطاني الذي عقد بالعاصمة لندن.
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