تحذير صادر عن هيئة الأوراق المالية

11:04 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/759585 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- حذّرت هيئة الأوراق المالية المستثمرين من مخاطر التعامل مع شركات غير مرخصة تغري المستثمرين بتحقيق أرباح خيالية، سواء في البورصات الأجنبية أو في الأصول الافتراضية، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلانات المضللة. اضافة اعلان





ودعت الهيئة المستثمرين إلى التأكد بشكل مسبق من أن تلك الشركات مرخصة من قبل الهيئة بالرجوع إلى الموقع الإلكتروني: (https://www.jsc.gov.jo)، أو بالاتصال مباشرة على الرقم (065607171)، كما دعت إلى الإبلاغ عن أي أنشطة أو عروض استثمارية وهمية أو مشبوهة عبر الاتصال بمديرية الأمن العام/ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية على الرقم (911).



وأوضحت الهيئة أهمية التحقق من حالة الترخيص لأي شركة قبل الاستثمار أو تحويل الأموال، وعدم الانسياق وراء وعود تحقيق أرباح سريعة أو مضمونة، ذلك أن التعامل مع الشركات غير المرخصة يعرّض المستثمرين لمخاطر عالية، أبرزها فقدان الأموال، والتعرض لعمليات احتيال، وغياب أي حماية قانونية أو رقابية.



وأكدت الهيئة التزامها بحماية المستثمرين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات المخالفة.

تم نسخ الرابط





