تحذير هام من البنك المركزي الى جميع المواطنين

الوكيل الإخباري- حذر البنك المركزي الأردني المواطنين من الانسياق وراء إعلانات التوظيف المضللة التي تعد برواتب مرتفعة، ودوام مرن، وموافقة فورية، داعيا إلى الضرورة القصوى للتحقق من مصادر تلك العروض قبل التفاعل معها أو الضغط على الروابط الإلكترونية المرفقة بها.

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وأكد البنك المركزي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن على جميع الباحثين عن عمل التأكد التام من الجهة التي أرسلت العرض الوظيفي ومدى مصداقية الفرصة المعلنة، مشددا على أن الوظائف الحقيقية في المؤسسات والشركات تمر دائما بإجراءات توظيف واضحة وواقعية، ولا تعتمد بأي حال من الأحوال على الوعود السريعة أو الروابط المشبوهة.