تحصيلات الضرائب ترتفع من "المبيعات" وتنخفض من "الدخل" في 8 أشهر

وفي التفاصيل الواردة بالتقرير الشهري لوزارة المالية، بلغت تحصيلات الحكومة من الضرائب في فترة 8 أشهر الأولى من العام الحالي، نحو 4.466 مليار دينار، مقارنة مع 4.452 مليار دينار سجلت في الفترة ذاتها من العام 2023، ولتسجل بذلك ما نسبته 74.8% من مجمل الإيرادات المحلية المسجلة خلال الفترة ذاتها.
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