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تحصيلات الضرائب ترتفع من "المبيعات" وتنخفض من "الدخل" في 8 أشهر

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الأحد، 20-10-2024 05:40 م

الوكيل الإخباري-   ارتفعت تحصيلات الحكومة من الضريبة العامة على "السلع والخدمات" بنسبة 2.3%، أو ما قيمته 63.7 مليون دينار، مقابل انخفاض حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح بما نسبته 3.8%، أو ما قيمته 57.8 مليون دينار؛ وذلك في فترة 8 شهور الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

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وفي التفاصيل الواردة بالتقرير الشهري لوزارة المالية، بلغت تحصيلات الحكومة من الضرائب في فترة 8 أشهر الأولى من العام الحالي، نحو 4.466 مليار دينار، مقارنة مع 4.452 مليار دينار سجلت في الفترة ذاتها من العام 2023، ولتسجل بذلك ما نسبته 74.8% من مجمل الإيرادات المحلية المسجلة خلال الفترة ذاتها.

 
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