تحصيلات الضرائب ترتفع من "المبيعات" وتنخفض من "الدخل" في 8 أشهر

الوكيل الإخباري- ارتفعت تحصيلات الحكومة من الضريبة العامة على "السلع والخدمات" بنسبة 2.3%، أو ما قيمته 63.7 مليون دينار، مقابل انخفاض حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح بما نسبته 3.8%، أو ما قيمته 57.8 مليون دينار؛ وذلك في فترة 8 شهور الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

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