تحويلات إلكترونية تكسر حاجز المليار .. والشباب يقودون المشهد المالي

09:40 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/731471 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بلغت المدفوعات الرقمية في المملكة عبر نظام الدفع الرقمي الفوري “جوموبي” منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية نيسان الماضي 1.9 مليار دينار، بعدد حركات بلغ 26.58 مليون حركة. اضافة اعلان





وبحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص “جوباك”، انخفضت قيمة الحوالات الصادرة من المحافظ الإلكترونية بنسبة 12.8% لتسجل 469 مليون دينار خلال شهر نيسان الماضي، مقارنة بـ538 مليون دينار في آذار الماضي.



ويشكّل تحويل الأموال 90.66% من الحوالات الصادرة من المحافظ الإلكترونية، وبلغت قيمتها 422 مليون دينار الشهر الماضي، مقارنة بـ4.9% لعمليات السحب، و3.8% لعمليات الإيداع، و1.3% لعمليات المشتريات.



وارتفع عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية في الأردن بنسبة 1.1% ليصل إلى 2.63 مليون مستخدم، 88.1% منهم أردنيون، و11.9% غير أردنيين.



وتشير البيانات إلى أن 49.4% من مستخدمي المحافظ الإلكترونية إناث، و50.2% منهم ذكور، إذ تشكّل الفئة العمرية من 18 إلى 30 عامًا غالبية مستخدمي المحافظ الإلكترونية.



وبلغ متوسط قيمة الحركات عبر المحافظ الإلكترونية في نيسان الماضي 67 دينارًا، مقارنة بـ74 دينارًا في آذار الماضي.



و”جوموبي” هو نظام إلكتروني يتيح خدمات الدفع عبر الهاتف النقال من خلال المحافظ الإلكترونية، إذ يتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية، وحيث يتم التبادل من الحسابات البنكية وإليها.