تخفيضات على 299 سلعة في الاستهلاكية المدنية

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن العروض والتخفيضات ستشمل السلع الأساسية بالدرجة الأولى مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية والشاي وحليب البودرة والبقوليات والطحينية، في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقاً منتشرة في محافظات وألوية المملكة كافة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين.
ودعا القضاة الراغبين بالاستفادة من العروض والتخفيضات إلى متابعة حساب المؤسسة الرسمي على فيسبوك، للاطلاع على تفاصيل الأصناف والأسعار.
ولفت إلى أنه يمكن للمستهلكين في العاصمة عمان الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، أو من خلال تطبيق المؤسسة على أندرويد وIOS تحت اسم "متجر المؤسسة المدنية".
وأكد أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.
وأوضح أنه بإمكان المواطنين تقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم من خلال التواصل عبر قنوات الاتصال الرسمية التالية من خلال الخط الساخن 4885843 وصفحة المؤسسة على فيسبوك والتواصل مباشرة مع مدير السوق/ خدمة الجمهور وصناديق الاقتراحات والشكاوى الموجودة على مداخل الأسواق والموقع الإلكتروني للمؤسسة.
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