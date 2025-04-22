الثلاثاء 2025-04-22 11:57 ص
 

تخفيضات على 299 سلعة في الاستهلاكية المدنية

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 22-04-2025 10:51 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 299 سلعة غذائية وغير غذائية اعتباراً من يوم غد الأربعاء، وحتى مساء يوم السبت 3 أيار المقبل بنسب تتراوح بين 5 -49 بالمئة.

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وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن العروض والتخفيضات ستشمل السلع الأساسية بالدرجة الأولى مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية والشاي وحليب البودرة والبقوليات والطحينية، في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقاً منتشرة في محافظات وألوية المملكة كافة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين.


ودعا القضاة الراغبين بالاستفادة من العروض والتخفيضات إلى متابعة حساب المؤسسة الرسمي على فيسبوك، للاطلاع على تفاصيل الأصناف والأسعار.
ولفت إلى أنه يمكن للمستهلكين في العاصمة عمان الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، أو من خلال تطبيق المؤسسة على أندرويد وIOS تحت اسم "متجر المؤسسة المدنية".


وأكد أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.

 

وأضاف إن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها، مؤكدا أن جميع المواد المخفضة أسعارها، اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق.


وأوضح أنه بإمكان المواطنين تقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم من خلال التواصل عبر قنوات الاتصال الرسمية التالية من خلال الخط الساخن 4885843 وصفحة المؤسسة على فيسبوك والتواصل مباشرة مع مدير السوق/ خدمة الجمهور وصناديق الاقتراحات والشكاوى الموجودة على مداخل الأسواق والموقع الإلكتروني للمؤسسة.

 
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