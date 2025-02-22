تخفيضات كبيرة على أسعار السلع بالاستهلاكية المدنية

الوكيل الإخباري - تبدأ المؤسسة الاستهلاكية المدنية، عملية تخفيضات على أسعار أكثر من 500 سلعة تموينية، اعتباراً من اليوم السبت، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

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وقال مدير عام المؤسسة، سلمان القضاة، إن نسب التخفيضات التي تستمر 11 يوماً؛ تتراوح بين 9 و32 بالمئة، وهي أقل بنحو ملحوظ من رمضان في سنوات سابقة، ومتوفرة في مختلف أسواق المؤسسة وعددها 69 سوقاً في مختلف محافظات وألوية المملكة، وبكميات تلبي احتياجات المستهلكين.



وبين القضاة أن ساعات الدوام في الشهر الفضيل ستكون من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساء، وسيتم تمديدها في بعض الأسواق حتى الخامسة مساء، مع وجود تفويض لمديري الافرع بالاستمرار بالعمل حتى خدمة آخر مواطن يرغب بالشراء قبل موعد الإفطار.



وأوضح أن العروض والتخفيضات، شملت السلع الأساسية، مثل الزيوت والسكر والأرز والحليب والبقوليات، إضافة للمواد التي يكثر استهلاكها والطلب عليها في شهر رمضان، مثل الجوز واللوز وجوز الهند وقمر الدين والتمور والعدس والفريكة والبرغل، والألبان والأجبان والعصائر والقشطة، وغيرها.



وأكد أن المؤسسة عند دراسة التخفيضات تراعي احتياجات المستهلكين، كنوع من المساهمة المجتمعية في تخفيف الأعباء المادية عليهم.