تخفيض سعر بيع القمح والدقيق لشهر آب

ووفقًا للقرار رقم 96 لسنة 2024، خفضت الوزارة سعر بيع دقيق القمح الموحد المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة لشهر آب الحالي، بمقدار 4.204 دينار، ليصبح سعره 163.039 دينارًا للطن الواحد، بدلاً من 167.243 دينارًا في شهر تموز الماضي.
ويشترط القرار التزام المطاحن بتزويد المخابز بكل احتياجاتها من الطحين حسب المخابز المعتمدة لديها، شريطة مراجعة المطاحن مديرية إدارة المخزون لاعتماد مخصصاتها، وخلافًا لذلك يعتمد سعر القمح بحسب البند الثاني من قرار الوزارة عند 252.806 دينار للطن الواحد عن كميات القمح المسحوبة والمطحونة زيادة عن المخصص المحدد للمطحنة أو أي مبيعات غير معتمدة من قبل مديرية إدارة المخزون، بدلاً من 251.363 في شهر تموز الماضي، وبزيادة 1.443 دينار للطن.
ويستند القرار الذي يسري بدءًا من الأول من شهر آب الحالي إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحرير أسعار مادة الطحين وتسعير مادة الخبز، المتضمن تخفيض سعر الطحين الموحد 10 دنانير شريطة تعديل سعر الطحين الموحد عند أي تعديل على أسعار المحروقات أو أي متغيرات أخرى.
وتضمن القرار تحديد نسبة استخراج الطحين الموحد بـ 78 بالمئة، ونسبة استخراج النخالة بـ 22 بالمئة، وتحديد نسبة استخراج الأنواع الأخرى من الطحين حسب المواصفة القياسية.
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