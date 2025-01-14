تراجع الدخل السياحي وعدد السياح في 2024

ويعود الانخفاض إلى تراجع عدد السياح بنسبة 3.9%.
وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 7.7%، والعرب بنسبة 12.0%، في حين تراجع الدخل السياحي من الجنسيات الأوروبية والأمريكية والجنسيات الأخرى بنسبة 54.0% و35.2% و15.3% على التوالي.
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