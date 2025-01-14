تراجع الدخل السياحي وعدد السياح في 2024

02:15 م

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الوكيل الإخباري- تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الى ان الدخل السياحي خلال عام 2024 بلغ 7,238.9 مليون دولار بانخفاض نسبته 2.3% بالمقارنة مع عام 2023. اضافة اعلان





ويعود الانخفاض إلى تراجع عدد السياح بنسبة 3.9%.



وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 7.7%، والعرب بنسبة 12.0%، في حين تراجع الدخل السياحي من الجنسيات الأوروبية والأمريكية والجنسيات الأخرى بنسبة 54.0% و35.2% و15.3% على التوالي.