الجمعة 2025-01-24 02:51 م
 

تراجع الفاتورة النفطية للمملكة بنسبة 8.6% خلال 11 شهرا من العام 2024

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 24-01-2025 11:48 ص
الوكيل الإخباري-   انخفضت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2024، لتصل إلى 2.471 مليار دينار، مقابل 2.704 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2023.اضافة اعلان


وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تراجعا في الفاتورة النفطية للمملكة نهاية شهر تشرين الثاني لعام 2024، بنسبة 8.6 بالمئة.

وعليه، فقد بلغت قيمة انخفاض الفاتورة النفطية لنهاية تشرين الثاني من العام 2024، حوالي 233 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023.

وتصدرت الوقود والزيوت المعدنية قائمة مستوردات من المشتقات النفطية لنهاية شهر تشرين الثاني للعام 2024، بقيمة 763 مليون دينار، تلاها النفط الخام "بترول" بمقدار 745 مليون دينار، في حين بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط "بنزين" حوالي 452 مليون دينار، وديزل "سولار" بنحو 462 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 38 مليون، والكاز بنحو 11 مليون دينار.
 
gnews

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