تراجع الفاتورة النفطية للمملكة بنسبة 8.6% خلال 11 شهرا من العام 2024

وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تراجعا في الفاتورة النفطية للمملكة نهاية شهر تشرين الثاني لعام 2024، بنسبة 8.6 بالمئة.
وعليه، فقد بلغت قيمة انخفاض الفاتورة النفطية لنهاية تشرين الثاني من العام 2024، حوالي 233 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023.
وتصدرت الوقود والزيوت المعدنية قائمة مستوردات من المشتقات النفطية لنهاية شهر تشرين الثاني للعام 2024، بقيمة 763 مليون دينار، تلاها النفط الخام "بترول" بمقدار 745 مليون دينار، في حين بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط "بنزين" حوالي 452 مليون دينار، وديزل "سولار" بنحو 462 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 38 مليون، والكاز بنحو 11 مليون دينار.
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