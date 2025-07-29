الثلاثاء 2025-07-29 12:05 م
 

تراجع الفاتورة النفطية 1.9% خلال 5 شهور

محروقات
محروقات
 
الثلاثاء، 29-07-2025 11:15 ص

الوكيل الإخباري-    أظهرت بيانات التجارة الخارجية لدائرة الإحصاءات العامة تراجعًا في مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته خلال الأشهر الخمسة الأولى الماضية من العام الحالي بنسبة 1.9 بالمئة.

اضافة اعلان


ووفقًا للبيانات الإحصائية ، بلغت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته حتى نهاية أيار الماضي من هذا العام 1.121 مليار دينار، مقارنة بـ 1.143 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى انخفاض قدره 22 مليون دينار.


وأسهم انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة لنهاية أيار الماضي من هذا العام بالحد من ارتفاع قيمة مستوردات المملكة بشكل مباشر، إذ لا يزال النفط يحتل المرتبة الأولى في قائمة مستوردات للمملكة.


واستحوذ الوقود والزيوت المعدنية على الحصة الكبرى من قائمة مستوردات المشتقات النفطية للمملكة حتى نهاية أيار الماضي، بقيمة 414 مليون دينار، تلاها النفط الخام "بترول" بمقدار 333 مليونا، بينما بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط "بنزين" نحو 161 مليون دينار و الديزل "سولار" بنحو 193 مليونا، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 16 مليون دينار والكاز بنحو 4 ملايين دينار.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لةلة

فن ومشاهير الليدي مادونا تُودّع زياد الرحباني بكلمات مؤثرة: "لن يتكرّر" - فيديو

لاللاللا

فن ومشاهير إليسا تُشعل "أعياد بيروت" وتُفاجئ الجمهور بديو مع كارول سماحة - فيديو

سرايا القدس

فلسطين سرايا القدس تعلن تدمير آلية عسكرية للاحتلال بمخيم جباليا

طفل فلسطيني ينتظر الحصول على الطعام

فلسطين مرصد عالمي للجوع: المجاعة "تتكشف" في قطاع غزة

محروقات

اقتصاد محلي تراجع الفاتورة النفطية 1.9% خلال 5 شهور

للال

منوعات حفل يتحوّل إلى كارثة في المغرب.. والسبب حلوى!

مو

أخبار الشركات كابيتال بنك يطلق حملة استثنائية لقروض الإسكان مصحوبة بخطة استثمارية تمنح العملاء عائداً مالياً يصل إلى 60 ألف دينار في نهاية عمر القرض

ؤبا

أخبار الشركات منصة زين تحتضن شركة أفانسر "”Avancer AI ضمن برنامج زين المبادرة



 
 



الأكثر مشاهدة