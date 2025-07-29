تراجع الفاتورة النفطية 1.9% خلال 5 شهور

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات التجارة الخارجية لدائرة الإحصاءات العامة تراجعًا في مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته خلال الأشهر الخمسة الأولى الماضية من العام الحالي بنسبة 1.9 بالمئة.

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ووفقًا للبيانات الإحصائية ، بلغت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته حتى نهاية أيار الماضي من هذا العام 1.121 مليار دينار، مقارنة بـ 1.143 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى انخفاض قدره 22 مليون دينار.



وأسهم انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة لنهاية أيار الماضي من هذا العام بالحد من ارتفاع قيمة مستوردات المملكة بشكل مباشر، إذ لا يزال النفط يحتل المرتبة الأولى في قائمة مستوردات للمملكة.