تراجع الفاتورة النفطية 1.9% خلال 5 شهور

ووفقًا للبيانات الإحصائية ، بلغت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته حتى نهاية أيار الماضي من هذا العام 1.121 مليار دينار، مقارنة بـ 1.143 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى انخفاض قدره 22 مليون دينار.
وأسهم انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة لنهاية أيار الماضي من هذا العام بالحد من ارتفاع قيمة مستوردات المملكة بشكل مباشر، إذ لا يزال النفط يحتل المرتبة الأولى في قائمة مستوردات للمملكة.
واستحوذ الوقود والزيوت المعدنية على الحصة الكبرى من قائمة مستوردات المشتقات النفطية للمملكة حتى نهاية أيار الماضي، بقيمة 414 مليون دينار، تلاها النفط الخام "بترول" بمقدار 333 مليونا، بينما بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط "بنزين" نحو 161 مليون دينار و الديزل "سولار" بنحو 193 مليونا، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 16 مليون دينار والكاز بنحو 4 ملايين دينار.
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