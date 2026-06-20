السبت 2026-06-20 11:05 ص

تراجع حجم التداول في بورصة عمّان 14.9% خلال الأسبوع الماضي

تراجع حجم التداول في بورصة عمّان 14.9% خلال الأسبوع الماضي
تراجع حجم التداول في بورصة عمّان 14.9% خلال الأسبوع الماضي
 
السبت، 20-06-2026 10:06 ص
الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات بورصة عمّان للأسبوع الممتد من 14 إلى 18 حزيران 2026 تراجعاً في نشاط التداول، حيث بلغ المعدل اليومي لحجم التداول نحو 18.9 مليون دينار مقارنة مع 22.2 مليون دينار في الأسبوع السابق، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 14.9% .اضافة اعلان


كما بلغ إجمالي حجم التداول الأسبوعي 75.5 مليون دينار مقابل 111 مليون دينار للأسبوع الذي سبقه.
وبحسب البيانات، تم تداول نحو 23.7 مليون سهم خلال الأسبوع من خلال 21008 عقود، فيما استحوذ قطاع الصناعة على الحصة الكبرى من قيمة التداول بإجمالي 37.95 مليون دينار وبنسبة 50.24% من إجمالي التداولات، تلاه القطاع المالي بقيمة 22.27 مليون دينار وبنسبة 29.49%، ثم قطاع الخدمات بقيمة 15.32 مليون دينار وبنسبة 20.27%.

وعلى الرغم من تراجع أحجام التداول، سجل المؤشر العام لأسعار الأسهم ارتفاعاً طفيفاً، ليغلق عند 3963.1 نقطة مقارنة مع 3954.5 نقطة في الأسبوع السابق، محققاً مكاسب بنسبة 0.22%.

قطاعياً، ارتفع المؤشر المالي بنسبة 1.21%، في حين تراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.13% ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.68% .

وفيما يتعلق بأداء الشركات، ارتفعت أسعار أسهم 41 شركة من أصل 122 شركة جرى تداول أسهمها خلال الأسبوع، بينما انخفضت أسعار أسهم 44 شركة.

وتعكس نتائج الأسبوع استمرار حالة التباين في أداء القطاعات والشركات المدرجة، في وقت يراقب فيه المستثمرون تطورات السوق والمؤشرات الاقتصادية المؤثرة على حركة التداول خلال الفترة المقبلة.
 
 


gnews

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