تراجع حجم التداول في بورصة عمّان 14.9% خلال الأسبوع الماضي

كما بلغ إجمالي حجم التداول الأسبوعي 75.5 مليون دينار مقابل 111 مليون دينار للأسبوع الذي سبقه.
وبحسب البيانات، تم تداول نحو 23.7 مليون سهم خلال الأسبوع من خلال 21008 عقود، فيما استحوذ قطاع الصناعة على الحصة الكبرى من قيمة التداول بإجمالي 37.95 مليون دينار وبنسبة 50.24% من إجمالي التداولات، تلاه القطاع المالي بقيمة 22.27 مليون دينار وبنسبة 29.49%، ثم قطاع الخدمات بقيمة 15.32 مليون دينار وبنسبة 20.27%.
وعلى الرغم من تراجع أحجام التداول، سجل المؤشر العام لأسعار الأسهم ارتفاعاً طفيفاً، ليغلق عند 3963.1 نقطة مقارنة مع 3954.5 نقطة في الأسبوع السابق، محققاً مكاسب بنسبة 0.22%.
قطاعياً، ارتفع المؤشر المالي بنسبة 1.21%، في حين تراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.13% ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.68% .
وفيما يتعلق بأداء الشركات، ارتفعت أسعار أسهم 41 شركة من أصل 122 شركة جرى تداول أسهمها خلال الأسبوع، بينما انخفضت أسعار أسهم 44 شركة.
وتعكس نتائج الأسبوع استمرار حالة التباين في أداء القطاعات والشركات المدرجة، في وقت يراقب فيه المستثمرون تطورات السوق والمؤشرات الاقتصادية المؤثرة على حركة التداول خلال الفترة المقبلة.
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