تراجع طفيف لصادرات إربد الصناعية في نيسان

الوكيل الإخباري- بلغت قيمة الصادرات الصناعية الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال شهر نيسان من عام 2026 نحو 83.7 مليون دولار، مسجلة تراجعاً طفيفاً بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، في ظل تأثيرات التحديات الإقليمية واضطرابات سلاسل التوريد على حركة التجارة والطلب العالمي، خاصة في السوق الأميركية.

حيث ارتفعت الصادرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى نحو 348.9 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 6.2%، مما يعكس الحفاظ على المسار التصاعدي للصادرات رغم التذبذب الشهري.



وبيّنت الأرقام ارتفاع عدد شهادات المنشأ الصادرة خلال شهر نيسان إلى 1,229 شهادة، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 14.9%، في مؤشر على استمرار النشاط التصديري واتساع العمليات الصناعية.



وعلى صعيد القطاعات، واصل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات تصدره للصادرات بقيمة بلغت نحو 71 مليون دولار، رغم تسجيله تراجعاً بنسبة 7.6%، فيما برز قطاع الصناعات الغذائية والتموينية كأحد أسرع القطاعات نمواً بنسبة 53.3% ليصل إلى 6.4 مليون دولار، في حين تراجعت صادرات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة 27.5%، واستقرت الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل مع نمو طفيف بلغ 0.4%.



وفيما يتعلق بالأسواق التصديرية، تصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول المستوردة رغم تراجع الصادرات إليها بنسبة 17.9% لتبلغ 48.4 مليون دولار، فيما سجلت الأسواق الأوروبية نمواً لافتاً، حيث ارتفعت الصادرات إلى ألمانيا بنسبة 86.4% لتصل إلى 4.3 مليون دولار، وإلى هولندا بنسبة 32.8% لتبلغ 6.8 مليون دولار، كما نمت الصادرات إلى السعودية بنسبة 80% لتصل إلى 2.9 مليون دولار، مقابل تراجع الصادرات إلى كندا بنسبة 22.5%.