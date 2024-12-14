تراجع قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 31% خلال أول 9 شهور 2024

وبحسب البيانات، فإن قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول حوالي 35.6 مليون دينار مقابل 52.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
أما قيمة المستوردات الأردنية من سوريا ارتفعت خلال أول تسعة شهور من العام الحالي بنسبة 23.5% لتصل إلى 41.5 مليون دينار مقابل 33.6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الحالي.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة توقع إعادة فتح التصدير إلى سوريا مطلع الأسبوع المقبل.
وقال القضاة إن التصدير من معبر جابر – نصيب والمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة يتوقع أن يبدأ أمام حركة الشاحنات قريبا بانتظار جاهزية الجانب السوري.
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