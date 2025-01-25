تراجع مستوردات المملكة من النفط والمجوهرات والحبوب خلال 11 شهرا من عام 2024

الوكيل الإخباري- أسهم انخفاض مستوردات المملكة منذ بداية العام الماضي 2024 وحتى نهاية تشرين الثاني لنفس العام، لكل من النفط الخام ومشتقاته، والحلي والمجوهرات، والأدوات الكهربائية والحبوب، في الحد من ارتفاع قيمة مستوردات المملكة.

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وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ورصدتها (بترا)، تراجعا في نسب مستوردات المملكة لذات الفترة لكل من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 8.6 بالمئة، ليصل إلى 2.471 مليار دينار، مقابل 2.704 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2023، والحبوب بنسبة 18.0 بالمئة، ليبلغ 619 مليونا مقابل 755 مليونا لذات الفترة من العام 2023.



أما الحلي والمجوهرات فقد انخفضت بما نسبته 12.2 بالمئة، لتبلغ 1.054 مليار دينار، مقابل 1.2 مليار دينار لنفس فترة المقارنة، والأدوات الكهربائية بنسبة 0.6 بالمئة، لتسجل 871 مليون دينار، مقابل 876 مليونا لنفس الفترة من العام 2023.



وفي الوقت ذاته، ارتفعت نسبة مستوردات المملكة حتى نهاية تشرين الثاني من العام 2024، لكل من العربات والدراجات بنسبة 4.5 بالمئة لتصل إلى 1.526 مليار دينار مقابل 1.460 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2023، والأدوات الآلية بنسبة 15.2 بالمئة، لتبلغ 1.192 مليار دينار، مقابل 1.035 لذات الفترة من العام 2023.