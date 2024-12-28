ترجيح رفع البنزين 90 والديزل الشهر المقبل

ورجح عقل رفع سعر مادة البنزين اوكتان 90 بنسبة 1% أي ما يعادل 9 فلسات / لتر، ورفع سعر مادة الديزل بنسبة 1.6% أي ما يعادل 11 فلسا/ لتر، وخفض سعر مادة البنزين اوكتان 95 بما يعادل 3 فلسات/ لتر.
وأشار عقل إلى أن أسعار النفط الخام عالميا تمر حاليا بمرحلة استقرار طويلة والأسعار خلال الأسابيع الثلاثة من الشهر الحالي بقيت في نطاق 71-74 دولار وسط ضبابية بشأن نمو الطلب مع قرب نهاية العام.
-
أخبار متعلقة
-
للادخار والاستثمار.. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت
-
الأردن.. استقرار أسعار الذهب لليوم الـ7 على التوالي
-
ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان
-
إليكم أسعار الذهب في الأردن الجمعة
-
جمعية البنوك الأردنية: 70 مليار دينار موجودات البنوك
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
جمعية البنوك : توقعات باستمرار خفض أسعار الفائدة العام المقبل
-
عطاء لشراء كميات من الشعير