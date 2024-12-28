ترجيح رفع البنزين 90 والديزل الشهر المقبل

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الوكيل الإخباري- توقع خبير الطاقة هاشم عقل أن تشهد تسعيرة شهر كانون الثاني المقبل ارتفاع سعر مادتي البنزين 90 والديزل وانخفاض سعر مادة البنزين اوكتان 95. اضافة اعلان





ورجح عقل رفع سعر مادة البنزين اوكتان 90 بنسبة 1% أي ما يعادل 9 فلسات / لتر، ورفع سعر مادة الديزل بنسبة 1.6% أي ما يعادل 11 فلسا/ لتر، وخفض سعر مادة البنزين اوكتان 95 بما يعادل 3 فلسات/ لتر.



وأشار عقل إلى أن أسعار النفط الخام عالميا تمر حاليا بمرحلة استقرار طويلة والأسعار خلال الأسابيع الثلاثة من الشهر الحالي بقيت في نطاق 71-74 دولار وسط ضبابية بشأن نمو الطلب مع قرب نهاية العام.