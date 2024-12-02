تسجيل 4 إصدارات سندات وأذونات خزينة بقيمة 334.4 مليون دينار

وقال بيان إن المجلس قرر الموافقة على طلب البنك المركزي الأردني بتسجيل الإصدار الثلاثين من سندات الخزينة الأردنية لعام 2024 استحقاق 7/11/2029 بمبلغ (100) مائة مليون دينار، ولمدة خمس سنوات، وفقا لشروط الإصدار المرفقة بكتاب البنك، ومخاطبة مركز إيداع الأوراق المالية ليتم تسجيله لديه، وقد بلغ المعدل المرجح لأسعار الفائدة المقبولة (6.166%).
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