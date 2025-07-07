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تسجيل 42 براءة اختراع في النصف الأول من 2025

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أرشيفية
 
الإثنين، 07-07-2025 11:19 ص

الوكيل الإخباري- بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة في النصف الأول من العام الحالي، 42 براءة، واحدة منها محلية.

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وبحسب بيانات مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة 2191 علامة حتى نهاية حزيران الماضي، فيما بلغ إجمالي العلامات المجددة في الفترة نفسها 3155 علامة تجارية.


وجددت المديرية 310 براءة اختراع، ومنحت 10 رخص استعمال علامة تجارية ملكية صناعية، وسمحت بتغيير اسم وعنوان 557 ملكيات صناعية، ونقل ملكية 1032.


كما بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة العام الماضي 5687، وعدد العلامات التجارية المجددة 6245، فيما بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة 111 منها 8 محلية.


ووفقاً للقانون، فإن براءة الاختراع، هي أية فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية، وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما تؤدي إلى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات.


وتسجيل براءة اختراع يقصد به كل الإجراءات المتعلقة بطلبات براءات الاختراع التي تقدم للمكتب ابتداء من المرحلة التي يتم فيها إرشاد المخترعين لكيفية تقديم طلب البراءة وانتهاء بإصدار شهادة البراءة النهائية.


وتتضمن هذه الإجراءات مجموعة من العمليات الفنية والشكلية تتعلق بفحص الطلب للتأكد من استيفائه جميع الشروط المنصوص عليها في القانون، كما تتضمن مجموعة من العمليات المرتبطة بطلبات براءات الاختراع، والتي يتم تنفيذها لتلبية حاجات الطرف الثالث من الجمهور (الجمهور باستثناء طالبي التسجيل والوكلاء والمخترعين)؛ مثل النشر بالجريدة الرسمية أو إجراءات الاطلاع على السجل.


أما العلامة التجارية، فهي أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره.

 
 
gnews

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