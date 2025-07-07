تسجيل 42 براءة اختراع في النصف الأول من 2025

وبحسب بيانات مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة 2191 علامة حتى نهاية حزيران الماضي، فيما بلغ إجمالي العلامات المجددة في الفترة نفسها 3155 علامة تجارية.
وجددت المديرية 310 براءة اختراع، ومنحت 10 رخص استعمال علامة تجارية ملكية صناعية، وسمحت بتغيير اسم وعنوان 557 ملكيات صناعية، ونقل ملكية 1032.
كما بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة العام الماضي 5687، وعدد العلامات التجارية المجددة 6245، فيما بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة 111 منها 8 محلية.
ووفقاً للقانون، فإن براءة الاختراع، هي أية فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية، وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما تؤدي إلى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات.
وتسجيل براءة اختراع يقصد به كل الإجراءات المتعلقة بطلبات براءات الاختراع التي تقدم للمكتب ابتداء من المرحلة التي يتم فيها إرشاد المخترعين لكيفية تقديم طلب البراءة وانتهاء بإصدار شهادة البراءة النهائية.
وتتضمن هذه الإجراءات مجموعة من العمليات الفنية والشكلية تتعلق بفحص الطلب للتأكد من استيفائه جميع الشروط المنصوص عليها في القانون، كما تتضمن مجموعة من العمليات المرتبطة بطلبات براءات الاختراع، والتي يتم تنفيذها لتلبية حاجات الطرف الثالث من الجمهور (الجمهور باستثناء طالبي التسجيل والوكلاء والمخترعين)؛ مثل النشر بالجريدة الرسمية أو إجراءات الاطلاع على السجل.
أما العلامة التجارية، فهي أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره.
-
أخبار متعلقة
-
استثمار أموال الضمان يجتاز تدقيق ISO 9001:2015
-
وزير الصناعة: حريصون على تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها
-
طرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن
-
صناعة الأردن: تنوّع ملحوظ في الصادرات الصناعية يعزز حضورها العالمي
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
3944 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي الأحد