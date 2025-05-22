الخميس 2025-05-22 02:54 م
 

تسعيرة ثانية للذهب.. وانخفاض ملحوظ على الأسعار في الأردن

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أرشيفية
 
الخميس، 22-05-2025 01:26 م

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الخميس، 50 قرشا للغرام، بالتسعيرة الثانية الصادرة عن نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 66.9 دينارا.

وتاليا التسعيرة:

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