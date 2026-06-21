الأحد 2026-06-21 10:24 ص

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في الأردن اليوم

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في الأردن اليوم
تعبيرية
 
الأحد، 21-06-2026 09:03 ص
الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأحد، 2866 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 779 طنا والورقيات 237 طنا.اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، البصل الناشف 15- 22 قرشا، البطاطا 20- 35 قرشا، البطيخ 15-35 قرشا، البندورة 20- 35 قرشا، الجزر 20- 30 قرشا، الخس 15-25 قرشا، الخيار 10 - 30 قرشا، الزهرة 20- 40 قرشا، الشمام 20- 60 قرشا، الكوسا 20- 40 قرشا، الليمون 50 - 100 قرش، الملفوف 10- 15 قرشا، الملوخية 25- 35 قرشا والموز البلدي 50 -85 قرشا.
 
 


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