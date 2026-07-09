الخميس 2026-07-09 10:14 ص

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في الأردن اليوم

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في الأردن اليوم
تعبيرية
 
الخميس، 09-07-2026 09:03 ص
الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، 2716 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 764 طنا والورقيات 197 طنا.اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، البصل الناشف 15- 25 قرشا، البطاطا 20- 40 قرشا، البطيخ 10-30 قرشا، البندورة 7- 15 قرشا، الجزر 15- 25 قرشا، الخس 15-25 قرشا، الخيار 20 - 40 قرشا، الزهرة 15- 30 قرشا، الشمام 10- 45 قرشا، الكوسا 20- 50 قرشا، الليمون 40 - 80 قرشا، الملفوف 10- 15 قرشا، الملوخية 25- 35 قرشا والموز البلدي 50 -90 قرشا.
 
 


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