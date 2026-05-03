تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الأحد

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، ووفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 - 20 قرشًا، والبصل الناشف 10 - 20 قرشًا، والبطاطا 15 - 40 قرشًا، والبطيخ 20 - 50 قرشًا، والجزر 15 - 25 قرشًا، والخس 15 - 25 قرشًا، والخيار 10 - 25 قرشًا، والزهرة 10 - 20 قرشًا، والكوسا 15 - 35 قرشًا، والليمون 100 - 130 قرشًا، والملفوف 12 - 15 قرشًا، والملوخية 40 - 70 قرشًا، والموز البلدي 50 - 75 قرشًا.
