الأحد 2026-05-03 10:41 ص

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الأحد

الأحد، 03-05-2026 08:50 ص
الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2651 طنًا، فيما بلغت كمية الفواكه 501 طن، والورقيات 255 طنًا.اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، ووفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 - 20 قرشًا، والبصل الناشف 10 - 20 قرشًا، والبطاطا 15 - 40 قرشًا، والبطيخ 20 - 50 قرشًا، والجزر 15 - 25 قرشًا، والخس 15 - 25 قرشًا، والخيار 10 - 25 قرشًا، والزهرة 10 - 20 قرشًا، والكوسا 15 - 35 قرشًا، والليمون 100 - 130 قرشًا، والملفوف 12 - 15 قرشًا، والملوخية 40 - 70 قرشًا، والموز البلدي 50 - 75 قرشًا.
 
 


