تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الأربعاء

الأربعاء، 06-05-2026 08:41 ص
الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2356 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 419 طنا والورقيات 241 طنا.اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 25 قرشا، البطاطا 15- 40 قرشا، البطيخ 15-40 قرشا، البندورة 15- 30 قرشا، الجزر 15- 25 قرشا، الخس 15-25 قرشا، الخيار 15 - 30 قرشا، الزهرة 15- 30 قرشا، الكوسا 20- 40 قرشا، الليمون 85 - 135 قرشا، الملفوف 15- 20 قرشا، الملوخية 50- 70 قرشا والموز البلدي 50 - 75 قرشا.
 
 


