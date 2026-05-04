تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الاثنين

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 10- 20 قرشا، البطاطا 15- 40 قرشا، البطيخ 20-45 قرشا، الجزر 15- 25 قرشا، الخس 15-25 قرشا، الخيار 10 - 25 قرشا، الزهرة 10- 25 قرشا، الكوسا 20- 40 قرشا، الليمون 80 - 130 قرشا، الملفوف 12- 15 قرشا، الملوخية 50- 75 قرشا، والموز البلدي 50 - 75 قرشا.
