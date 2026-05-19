الثلاثاء 2026-05-19 10:37 ص

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 19-05-2026 09:35 ص
الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الثلاثاء، 3496 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 475 طنا والورقيات 225 طنا.اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 25 قرشا، البطاطا 20- 45 قرشا، البطيخ 10-35 قرشا، البندورة 10- 30 قرشا، الجزر 25- 35 قرشا، الخس 15-25 قرشا، الخيار 10 - 30 قرشا، الزهرة 15- 50 قرشا، الكوسا 20- 40 قرشا، الليمون 70 - 200 قرش، الملفوف 13- 20 قرشا، الملوخية 40- 60 قرشا والموز البلدي 50 -80 قرشا.
 
 


