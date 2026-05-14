تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الخميس

الخميس، 14-05-2026 09:57 ص
الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2371 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 487 طنا والورقيات 199 طنا.اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 10- 20 قرشا، البطاطا 20- 40 قرشا، البطيخ 15-40 قرشا، البندورة 20- 45 قرشا، الجزر 25- 35 قرشا، الخس 15-25 قرشا، الخيار 15 - 30 قرشا، الزهرة 25- 55 قرشا، الكوسا 25- 50 قرشا، الليمون 60 - 180 قرشا، الملفوف 12- 20 قرشا، الملوخية 40- 70 قرشا، والموز البلدي 50 - 80 قرشا.
 
 


