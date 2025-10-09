تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف 20 و30 قرشا، والبطاطا 15 و35 قرشا، والبندورة 15و40 قرشا، والجزر 40 و60 قرشا، والخيار 25 و45 قرشا، والزهرة 25 و65 قرشا، والليمون 100و150قرشا، والموز البلدي 60 و90 قرشا.
