الخميس 2025-10-09 10:22 ص
 

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 09-10-2025 09:49 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2145 طنا فيما بلغت كمية الفواكه 638، والورقيات 265.

اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف 20 و30 قرشا، والبطاطا 15 و35 قرشا، والبندورة 15و40 قرشا، والجزر 40 و60 قرشا، والخيار 25 و45 قرشا، والزهرة 25 و65 قرشا، والليمون 100و150قرشا، والموز البلدي 60 و90 قرشا.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

5غ

فيديو الوكيل قلوب الأردنيين تحتفل مع أهل غزة

الذهب

اقتصاد محلي عاجل انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الخميس

عامان على العطاء الإماراتي في قطاع غزة

عربي ودولي عامان على العطاء الإماراتي في قطاع غزة

5ف

منوعات بداخلها السائق.. قطار يسحل سيارة على القضبان في بغداد - فيديو

غات

فيديو الوكيل سلامٌ على غزة.. سلامٌ على المدينة التي تئنّ ولا تُكسر

العالم الأردني عمر ياغي

أخبار محلية تفاصيل مؤثرة.. قصة كفاح العالم الأردني عمر ياغي الحاصل على جائزة نوبل للكيمياء

تعبيرية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

فلسطين عباس يرحب بإعلان الرئيس ترامب التوصل لاتفاق لوقف الحرب في غزة



 
 



الأكثر مشاهدة