الثلاثاء 2025-12-02 10:20 ص

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 02-12-2025 09:17 ص

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2216 طنا فيما بلغت كمية الفواكه 888 طنا، والورقيات 279 طنا.

اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 15و30 قرشا، والبطاطا 15و25 قرشا، والبندورة 7و 15 قرشا، والجزر 40 و60 قرشا، والخيار 25 و45 قرشا، والزهرة 10و25 قرشا، والليمون 50 و120 قرشا، والموز البلدي 50 و85 قرشا.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

النابلسي: ما يحدث في امانة عمان لا يصدقه عقل

أخبار محلية النابلسي: ما يحدث في امانة عمان لا يصدقه عقل

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع الاحتمالات بشأن خفض الفائدة الأميركية

إطلاق بطاقات التأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان

أخبار محلية إطلاق بطاقات التأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في محافظة الكرك (مغذي العمرو)، اليوم الثلاثاء الموافق 2/12/2025، وذلك بهدف تنفيذ أعمال صيانة على

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ 10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الشرع يهاتف بالفيديو منتخب سوريا بعد فوزه على تونس بكأس العرب 2025

عربي ودولي الشرع يهاتف بالفيديو منتخب سوريا بعد فوزه على تونس بكأس العرب 2025

إصابة إسرائيليين بجروح طفيفة في عملية طعن

فلسطين إصابة إسرائيليين بجروح طفيفة في عملية طعن

مبنى مجلس النواب

شؤون برلمانية لجان نيابية تواصل اجتماعاتها الثلاثاء

تعبيرية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم



 
 



الأكثر مشاهدة