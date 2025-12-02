تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 15و30 قرشا، والبطاطا 15و25 قرشا، والبندورة 7و 15 قرشا، والجزر 40 و60 قرشا، والخيار 25 و45 قرشا، والزهرة 10و25 قرشا، والليمون 50 و120 قرشا، والموز البلدي 50 و85 قرشا.
