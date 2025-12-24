تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا والبصل الناشف 15و 30 قرشا والبطاطا 15و 30 قرشا والبندورة 5 و 20 قرشا والجزر 35 و 50 قرشا والخيار 30 و 50 قرشا والزهرة 15و 25 قرشا والليمون 50 و 100 قرش والموز البلدي 50 و 80 قرشا.
