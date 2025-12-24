تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 1918 طنا فيما بلغت كمية الفواكه 770 طنا والورقيات 244 طنا.

