تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الأحد 2026-01-11 10:40 ص

بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2005 أطنان فيما بلغت كمية الفواكه 689، والورقيات 252. وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت
الأحد، 11-01-2026 08:32 ص

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2005 أطنان فيما بلغت كمية الفواكه 689، والورقيات 252.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف 15و30 قرشا، والبطاطا 15و35 قرشا، والبندورة 5 و15 قرشا، والجزر 35 و50 قرشا، والخيار 20 و40 قرشا، والزهرة 20 و45 قرشا، والليمون 40 و100 قرش، والموز البلدي 50 و85 قرشا.

 
 


