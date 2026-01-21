الأربعاء 2026-01-21 10:32 ص

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 1693 طنا فيما بلغت كمية الفواكه 602 طن والورقيات 257 طنا.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، البصل الناشف 15 و 30 قرشا، البطاطا 15 و 35 قرشا، البندورة 10 و 30 قرشا، الجزر 30 و 50 قرشا، الخيار 20 و 35 قرشا، الزهرة 20 و 35 قرشا، الليمون 40 و 90 قرشا والموز البلدي 50 و 85 قرشا.

 
 


