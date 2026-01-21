تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، البصل الناشف 15 و 30 قرشا، البطاطا 15 و 35 قرشا، البندورة 10 و 30 قرشا، الجزر 30 و 50 قرشا، الخيار 20 و 35 قرشا، الزهرة 20 و 35 قرشا، الليمون 40 و 90 قرشا والموز البلدي 50 و 85 قرشا.
-
أخبار متعلقة
-
الذهب يسجل رقماً قياسياً جديداً في الاردن
-
البنك المركزي يصدر تعليمات تنظيم عمل التمويل الجماعي القائم على الإقراض
-
الأوراق المالية تنظم ورشة للتوعية بقانون حماية البيانات الشخصية
-
صناعة الأردن: بوصلة الاستثمار الصناعي تحقق نتائج إيجابية
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
تجارة الأردن: مجلس تكنولوجيا المستقبل يعزز مسار التحول الرقمي
-
ارتفاع أسعار الذهب في الأردن إلى مستوى تاريخي جديد
-
1693 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي الثلاثاء