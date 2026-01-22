وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 30 قرشا، البطاطا 15- 35 قرشا، البندورة 10- 40 قرشا، الجزر 40- 60 قرشا، الخيار 20- 40 قرشا، الزهرة 20 - 35 قرشا، الليمون 40 - 90 قرشا، والموز البلدي 50 - 85 قرشا.
-
أخبار متعلقة
-
الطاقة: انخفاض مبيعات المشتقات النفطية خلال 2025
-
انخفاض أسعار الذهب في الأردن
-
ارتفاع الإيرادات المحلية بمقدار 578 مليون دينار في نهاية 2025
-
8.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
الأردن بالمرتبة الأولى عالميًا في استقرار الأسعار
-
ارتفاع غير مسبوق على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
الذهب يسجل رقماً قياسياً جديداً في الاردن