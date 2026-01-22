الخميس 2026-01-22 10:17 ص

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، 1681 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 541 طنا والورقيات 208 أطنان.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 30 قرشا، البطاطا 15- 35 قرشا، البندورة 10- 40 قرشا، الجزر 40- 60 قرشا، الخيار 20- 40 قرشا، الزهرة 20 - 35 قرشا، الليمون 40 - 90 قرشا، والموز البلدي 50 - 85 قرشا.

 
 


