تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأحد، 2051 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 713 طنا، والورقيات 275 طنا.

