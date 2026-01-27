الثلاثاء 2026-01-27 10:26 ص

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 27-01-2026 09:50 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الثلاثاء، 1908 أطنان، فيما بلغت كمية الفواكه 702 طن والورقيات 290 طنا.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 30 قرشا، البطاطا 15- 30 قرشا، البندورة 15- 35 قرشا، الجزر 30- 50 قرشا، الخيار 35 - 55 قرشا، الزهرة 15 - 30 قرشا، الليمون 50 - 80 قرشا والموز البلدي 50 - 80 قرشا.

 
 


