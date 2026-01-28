تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأربعاء، 1783 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 677 طنا، والورقيات 230 طنا.

