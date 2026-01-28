الأربعاء 2026-01-28 09:31 ص

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأربعاء، 1783 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 677 طنا، والورقيات 230 طنا.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 30 قرشا، البطاطا 15- 35 قرشا، البندورة 15- 30 قرشا، الجزر 30- 50 قرشا، الخيار 40 - 60 قرشا، الزهرة 15 - 30 قرشا، الليمون 50 - 80 قرشا والموز البلدي 50 - 80 قرشا.

 
 


