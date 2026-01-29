تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الخميس 2026-01-29 08:36 ص

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، 1807 أطنان، فيما بلغت كمية الفواكه 560 طنا، والورقيات 255 طنا.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 30 قرشا، البطاطا 15- 35 قرشا، البندورة 15- 30 قرشا، الجزر 30- 50 قرشا، الخيار 35 - 60 قرشا، الزهرة 15 - 30 قرشا، الليمون 30 - 70 قرشا والموز البلدي 50 - 80 قرشا.

 
 


