تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، 1807 أطنان، فيما بلغت كمية الفواكه 560 طنا، والورقيات 255 طنا.

