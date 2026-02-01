الأحد 2026-02-01 10:50 ص

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

تعبيرية
 
الأحد، 01-02-2026 08:54 ص

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأحد، 2200 طن، فيما بلغت كمية الفواكه 699 طنا، والورقيات 301 طن.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، البصل الناشف 15- 30 قرشا، البطاطا 15- 35 قرشا، البندورة 15- 30 قرشا، الجزر 30- 50 قرشا، الخيار 30 - 50 قرشا، الزهرة 15 - 30 قرشا، الليمون 35 - 80 قرشا والموز البلدي 50 - 80 قرشا.

 
 


