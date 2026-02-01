تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، البصل الناشف 15- 30 قرشا، البطاطا 15- 35 قرشا، البندورة 15- 30 قرشا، الجزر 30- 50 قرشا، الخيار 30 - 50 قرشا، الزهرة 15 - 30 قرشا، الليمون 35 - 80 قرشا والموز البلدي 50 - 80 قرشا.
-
أخبار متعلقة
-
بعد موجة الانخفاض .. أسعار الذهب محلياً تعود للصعود من جديد
-
"تجارة عمان": 222 ألف معاملة بمركز خدمة المكان الواحد العام الماضي
-
توضيح هام من نقابة "الحلي والمجوهرات" حول أسعار الذهب في الأردن
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن
-
انخفاض هائل متوقع على اسعار الذهب في الاردن
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن
-
قمة اقتصادية أردنية سورية في عمان الاثنين المقبل