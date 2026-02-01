تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأحد، 2200 طن، فيما بلغت كمية الفواكه 699 طنا، والورقيات 301 طن.

اضافة اعلان