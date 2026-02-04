الأربعاء 2026-02-04 12:01 م

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 04-02-2026 09:04 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأربعاء، 1792 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 504 أطنان، والورقيات 220 طنا.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 15- 30 قرشا، البطاطا 15- 35 قرشا، البندورة 10- 30 قرشا، الجزر 30- 40 قرشا، الخيار 35 - 45 قرشا، الزهرة 15 - 25 قرشا، الكوسا 50 - 90، الليمون 30 - 80 قرشا والموز البلدي 50 - 80 قرشا.

 
 


