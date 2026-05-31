تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأحد، 3905 أطنان، فيما بلغت كمية الفواكه 782 طنا والورقيات 204 أطنان.





وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 30 قرشا، البصل الناشف 15- 25 قرشا، البطاطا 20- 40 قرشا، البطيخ 10-35 قرشا، البندورة 15- 30 قرشا، الجزر 20- 30 قرشا، الخس 15-25 قرشا، الخيار 15 - 30 قرشا، الزهرة 60- 100 قرش، الشمام 10- 45 قرشا، الكوسا 20- 40 قرشا، الليمون 70 - 200 قرش، الملفوف 12- 17 قرشا، الملوخية 30- 50 قرشا، والموز البلدي 50 -85 قرشا.





