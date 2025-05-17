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تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي

السوق المركزي
خضار
 
السبت، 17-05-2025 11:22 ص

الوكيل الإخباري-   - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت،4565 طنا، منها 3508 أطنان خضار، و873طن فواكه، و 184طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا ، والبصل الناشف بين 10و20 قرشا، والبطاطا بين 20و 45 قرشا، والبندورة بين 10و 15قرشا، والجزر بين 25و 35قرشا، والخيار بين 25و 50 قرشا، والزهرة بين 10و 20قرشا، والليمون بين 100و 150قرشا، والموز البلدي بين 60و 85قرشا.

 
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