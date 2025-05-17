تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي

الوكيل الإخباري- - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت،4565 طنا، منها 3508 أطنان خضار، و873طن فواكه، و 184طنا من الورقيات.

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