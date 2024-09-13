تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

02:29 م

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر غرام الذهب من عيار21 عند 51.5 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 49.60 دينارا لجهة البيع. اضافة اعلان





وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 59.2 و 45.8 دينارا على التوالي.



