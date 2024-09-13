تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 59.2 و 45.8 دينارا على التوالي.
-
أخبار متعلقة
-
سعر تاريخي جديد للذهب في الأردن
-
2 % انخفاض بيوعات الشقق و7% للأراضي لنهاية آب
-
خفض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديا على المركبات الكهربائية
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
-
جمعية الصرافين: طلب قوي على الدينار
-
هكذا بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن اليوم الخميس
-
51.3 دينارا سعر غرام الذهب 21 في الأردن
-
200 مليون دينار سندات خزينة يطرحها "المركزي"