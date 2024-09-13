الجمعة 2024-09-13 05:02 م
 
 

تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

الذهب
الذهب
الجمعة، 13-09-2024 02:29 م
الوكيل الإخباري-   بلغ سعر غرام  الذهب من عيار21 عند  51.5 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 49.60 دينارا لجهة البيع.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 59.2 و 45.8 دينارا على التوالي.
 
gnews

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