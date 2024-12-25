تعرف على أسعار الذهب بكافة عياراته في الأردن الأربعاء

كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 61.3 دينار، في حين بلغ سعر بيع الذهب من عيار 18 نحو 47.3 دينار.
وتاليا التسعيرة:
-
أخبار متعلقة
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم
-
اعلان صادر عن البنك المركزي الأردني
-
بورصة عمان تنهي تداولاتها على انخفاض
-
قرارات من البنك المركزي بشأن قسط التأمين الإلزامي على المركبات
-
أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
-
ارتفاع مؤشر بورصة عمان بنسبة 0.39%
-
الحكومة: انخفاض البنزين وارتفاع أسعار الديزل والكاز عالميا
-
أسعار الذهب في الأردن الاثنين