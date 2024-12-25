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تعرف على أسعار الذهب بكافة عياراته في الأردن الأربعاء

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 25-12-2024 09:11 ص

الوكيل الإخباري-  بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين، اليوم الأربعاء، 53.3 دينار، مقابل 51.3 دينار لجهة الشراء، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 61.3 دينار، في حين بلغ سعر بيع الذهب من عيار 18 نحو 47.3 دينار.

وتاليا التسعيرة:

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