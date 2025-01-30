تعرف على أسعار الذهب بكافة عياراته في الأردن الخميس

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، 64.2 دينارا و49.5 دينارا على التوالي.
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