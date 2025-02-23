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تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

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أرشيفية
الأحد، 23-02-2025 08:38 ص

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأحد، وفق النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21، 59.40 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 57.40 دينارا لجهة الشراء.


وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 و14 من محال الصاغة، 68.10 دينارا و52.80 دينارا 40.10 دينارا على التوالي. 

 
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