تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأحد، وفق النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21، 59.40 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 57.40 دينارا لجهة الشراء.