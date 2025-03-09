تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 68 دينارا، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 52.7 دينارا، وعيار 14، 40 دينارا.
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