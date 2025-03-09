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تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

الذهب
الذهب
 
الأحد، 09-03-2025 12:20 ص

الوكيل الإخباري-    استقرت أسعار الذهب محليا اليوم الاحد، قرب المستويات القياسية للذهب، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا 59.2 دينارا، وفق نقابة اصحاب محلات الحلي والمجوهرات.

كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 68 دينارا، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 52.7 دينارا، وعيار 14، 40 دينارا.

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