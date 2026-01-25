الأحد 2026-01-25 12:05 م

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

الأحد، 25-01-2026 11:10 ص
الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية الأحد عند أعلى مستوى قياسي، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة اليومية بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبا لدى المواطنين في السوق المحلية، 101 دينار لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 96.60 دينارا للشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 115.30 و89.70 و70.10 دينارا على الترتيب.
 
 


