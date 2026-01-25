تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

11:10 ص

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية الأحد عند أعلى مستوى قياسي، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.





وبحسب التسعيرة اليومية بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبا لدى المواطنين في السوق المحلية، 101 دينار لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 96.60 دينارا للشراء.



وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 115.30 و89.70 و70.10 دينارا على الترتيب.

