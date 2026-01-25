تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

وبحسب التسعيرة اليومية بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبا لدى المواطنين في السوق المحلية، 101 دينار لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 96.60 دينارا للشراء.
وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 115.30 و89.70 و70.10 دينارا على الترتيب.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض البنزين وارتفاع الديزل والكاز عالميا في الأسبوع الثالث من كانون الثاني
-
قروض الأفراد ترتفع 1.2% بالربع الثالث من 2025
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم
-
صناعة الأردن: كلف الطاقة بمعظم القطاعات الصناعية تصل لنحو 30 - 35 %
-
ارتفاع جنوني على أسعار الذهب في الأردن السبت
-
علان: أسعار الذهب حافظت على مستويات مرتفعة لمدة 28 شهرا
-
قفزة مرتقبة بأسعار الذهب في الأردن.. وعيار 21 عند مستوى تاريخي