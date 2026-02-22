الأحد 2026-02-22 02:59 م

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

ذهب
ذهب
 
الأحد، 22-02-2026 11:53 ص
الوكيل الإخباري-  استقرت أسعار الذهب في الأردن، الأحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات عند الساعة 10:16 صباحًا بتاريخ 22-02-2026.اضافة اعلان


وبحسب النشرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبًا في السوق المحلية، سعر بيع بلغ 103.600 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 98.900 دينار.

وتالياً التسعيرة :


Image1_2202622115222981253838.jpg
 
 


