تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

وبحسب النشرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبًا في السوق المحلية، سعر بيع بلغ 103.600 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 98.900 دينار.
وتالياً التسعيرة :
