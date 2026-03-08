الأحد 2026-03-08 11:58 ص

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد
 
الأحد، 08-03-2026 11:09 ص
الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الأحد، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في المملكة.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 119.900 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 115.700 دينار.

أما غرام الذهب من عيار 21، وهو الأكثر طلباً في السوق المحلية، فقد سجل سعر بيع 105.000 دنانير مقابل 100.200 دينار للشراء.

وتالياً التسعيرة:


Image1_32026811843176359675.jpg
 
 


gnews

أحدث الأخبار

اقتراب موعد الكشف عن المرشد الجديد خلفاً للخامنئي

أخبار محلية اقتراب موعد الكشف عن المرشد الجديد خلفاً للخامنئي

تعبيرية

طب وصحة 5 علامات خفية قد تشير إلى ضعف جهاز المناعة

وزير الخارجية يشارك اليوم باجتماع مجلس جامعة الدول العربية الوزاري لبحث الاعتداءات الإيرانية

أخبار محلية وزير الخارجية يشارك اليوم باجتماع مجلس جامعة الدول العربية الوزاري لبحث الاعتداءات الإيرانية

كم ساعة يجب أن تنام؟.. دراسة تكشف

منوعات كم ساعة يجب أن تنام؟.. دراسة تكشف

ما هي مساوئ تناول الطعام بسرعة في رمضان؟

منوعات ما هي مساوئ تناول الطعام بسرعة في رمضان؟

اتصالات هاتفية لرئيس الوزراء مع مسؤولين عرب لبحث التصعيد الإقليمي

أخبار محلية اتصالات هاتفية لرئيس الوزراء مع مسؤولين عرب لبحث التصعيد الإقليمي

لقاء حكومي عاجل لبحث واقع سلاسل التوريد والإمداد

أخبار محلية لقاء حكومي عاجل لبحث واقع سلاسل التوريد والإمداد

للسيارات الكهربائية.. بطارية جديدة تُشحن "خلال دقائق"

تكنولوجيا للسيارات الكهربائية.. بطارية جديدة تُشحن "خلال دقائق"



 




الأكثر مشاهدة