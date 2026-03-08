تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 119.900 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 115.700 دينار.
أما غرام الذهب من عيار 21، وهو الأكثر طلباً في السوق المحلية، فقد سجل سعر بيع 105.000 دنانير مقابل 100.200 دينار للشراء.
وتالياً التسعيرة:
-
أخبار متعلقة
-
تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم
-
ارتفاع قيمة شهادات المنشأ لغرفة تجارة عمّان 20.6% خلال شهرين
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الاردن السبت
-
توضيح حول ارتفاع أسعار السلع في الأردن
-
بورصة عمان تتجاوز ظروف المنطقة وتحقق أداء إيجابيا في تداولات الأسبوع
-
انخفاض مفاجئ على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع